'AKŞENER İLE TANIŞIN'

Seçimlerdeki hezimet ve hayal kırıklığının ardından artan baskılarla istifa kararı alan Meral Akşener, partisinin aldığı olağanüstü kongre kararına yönelik "aday olmayacağım" dedi.Gerek FETÖ, gerekse Türkiye ve Erdoğan düşmanı çevrelerce desteklenen Akşener projesi böylelikle sandığa toslayarak erken bitmiş oldu.Akşener'in bırakma kararıyla; 24 Haziran seçimleri öncesi Batı'nın var gücüyle parlattığı, öve öve bitiremediği balon ellerinde patladı.Sırf Erdoğan'ın devrilmesini amaç edinen Batı medyası, Akşener'i yere göğe sığdıramamış, sözde kahramanlıklarını manşet üstüne manşet yaparak parlatmaya çalışmışlardı.İşte Batı'nın erken patlayan balonu Meral Akşener'i öve öve bitiremedikleri o manşetler...

Batı medyası, en heyecanlı manşetlerini, 16 Nisan referandumu öncesinde attı.

3 Nisan tarihinde "Meral Akşener: Türk Cumhurbaşkanının kapısındaki Asena" başlığıyla çıkan MiddleEastEye, Akşener liderliğindeki cephenin "geleceğin merkez sağı" olduğunu iddia etti.

10 Nisan 2017 tarihli "Dişi Kurdun Günleri" başlıklı Alman SüdDeustche Zeitung haberinde ise Akşener'in temsil ettiği grup "Artık ılımlı, MHP'nin standartlarına göre Akşener zaten hep ılımlıydı."

Aynı gün, Avrupa'daki önemli düşünce merkezlerinden biri olan POLITICO.EU ise şöyle diyor: "Muhalif ultra-milliyetçiler Erdoğan'ı yerinden edebilir, Akşener ile tanışın."