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liler kendilerini Akşener'in evine zincirlediler

'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin , Arnavutköy ve Avcılar ilçe başkanları kendilerini zincirle Akşener'in evine bağladı.

İYİ Partililer kendilerini Akşenerin evine zincirlediler

'nin aldığı olağanüstü seçimli kurultay kararının ardından Genel Başkan aday olmayacağını açıklamıştı.

BIRAKMA DİYE ZİNCİRLEDİLER
Akşener'i bu kararından döndürmek isteyen ve bu yüzden Üsküdar'daki evinin önüne giden partililerden bazıları ilginç eylemler yaptılar.

İyi Parti İlçe Başkanı Bülent Ural, Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural ve Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker kendini 'in evine zincirledi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 21:59
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