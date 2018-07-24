Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik "hayali ihracat" ve "askerlikten soğutma" iddialarına yönelik yeni detaylar ortaya çıkıyor. 'Kara para aklama' suçlamasıyla başlatılan çalışma sonrası çökertilen suç örgütünün daha önce mensubu olan ancak şu anki dosyada 'müşteki' sıfatıyla yer alan bir kişi, "Gümrük açığı olan konşimentosuz mal çekimi ile Çin'deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırdık.
Adnan Oktar örgütüne ilişkin inanılmaz itiraflar
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ifadesi alınan müşteki sıfatlı bir kişi örgütün kara para aklama trafiğine ilişkin tüm detayları açıkladı.
Etiketler: Adnan Oktar
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