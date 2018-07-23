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'ın kanalının yıl dönümünde sahne alan , 150 bin almış

'ın kanalı 'un kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan ve Adnan Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' anonsu yapan 'un, etkinlik için 150 bin lira aldığı açıklandı.

O gece aldığı para ortaya çıktı

Türk sanat müziği sanatçısı , geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında 'un 150 bin , 'nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

"DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞTİK"

Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekânda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" açıklaması gelmişti.



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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 15:53
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