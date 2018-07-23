Adnan Oktar’ın karanlık arşivi çözülüyor

Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne örgüte yönelik operasyon yapılan adreslerde ele geçirilen harici disk, bilgisayar, hafıza kartı başta olmak üzere 2 bin 500 adet dijital materyalin incelemesi hem İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi hem de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. İnsanların şantaj amaçlı özel görüntülerinin olduğu iddia edilen örgütün dijital arşivi polisler tarafından taranmaya başlandı.