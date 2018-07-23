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'de korkutan

nde bulunun bir strafor fabrikasında çıkan ı söndürme çalışmaları devam ediyor. Organize sanayi yangın söndürme ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ile 1 uçağın müdahele ettiği yangında alevler 30 metreye ulaştı. Alevlerin yan binaya da sıçradığı belirtildi. Yangında ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.

Antalyada korkutan yangın

'nde () faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında çıktı.

DUMANDAN GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Alınan bilgiye göre, Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.




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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 16:29
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