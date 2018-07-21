Hattı müdafaa

Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı 600'ü aştı. Kılıçdaroğlu, paniğe kapıldı. Hemen 4 yardımcısını çağırdı. CHP'nin 1245 kurultay delegesini tek tek arattı.
Yerel seçimlere yönelik vaat ve tehditler başarıya ulaştı. Dün akşam saatlerinde 13 delege imzasını çekme kararı aldı. Koltuğu kurtardığını düşünen Kemal Bey, rahatladı.
13 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ
Genel Merkez'in baskısıyla İstanbul'dan 4, Konya ve Manisa'dan 3'er, Ankara'dan 2 ve İzmir'den bir delegenin imzasını geri çektiği anlaşıldı. Gerekli 623 delegeyi ikna edemeyen İnce ekibi, 604 imzada kaldı.
Kılıçdaroğlu, muhaliflerin 604 imza topladıkları iddiasına da inanmadı. "Noter onaylı tüm imzaları getirin, Kurultay'ı toplayacağım" açıklamasını yaptı.
ZAFER ŞAHİN
Yerel seçimlere yönelik vaat ve tehditler başarıya ulaştı. Dün akşam saatlerinde 13 delege imzasını çekme kararı aldı. Koltuğu kurtardığını düşünen Kemal Bey, rahatladı.
13 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ
Genel Merkez'in baskısıyla İstanbul'dan 4, Konya ve Manisa'dan 3'er, Ankara'dan 2 ve İzmir'den bir delegenin imzasını geri çektiği anlaşıldı. Gerekli 623 delegeyi ikna edemeyen İnce ekibi, 604 imzada kaldı.
Kılıçdaroğlu, muhaliflerin 604 imza topladıkları iddiasına da inanmadı. "Noter onaylı tüm imzaları getirin, Kurultay'ı toplayacağım" açıklamasını yaptı.
ZAFER ŞAHİN
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