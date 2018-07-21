Sosyal medyadan paylaştığı videoda Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnce hakkında soruşturma ve yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda CHP ve FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları yer aldı.

Provokasyon videosunda muhafazakar görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler ediyor, bunu da sosyal medya hesabında paylaşıyor. Atatürk'e ağzına geleni söyleyen provokatörün ucuz oyunu şuradan belli. Atatürk'e hakaret ederken Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor. Bunun da Başkan Erdoğan ve AK Partilileri Atatürk düşmanı gibi göstermeyi amaçlayan bayat bir provokasyon olduğu net.

PROVOKATÖR YAKAYI ELE VERDİ

Bu arada sosyal medyada paylaşılanlar arasında, çarşaf giyen kadının aslında çarşaflı olmadığı, arkasında CHP' ve FETÖ olduğu iddiası da yer alıyor. Sosyal medyada olayı büyüten ve videoyu hızla dolaşıma sokanların ağırlıkla FETÖ'cüler olması, provokasyona dair yeterince fikir veriyor.

İşte o paylaşımlar:

"KLASİK BİR CHP'Lİ"

-"Çarşaf giyen bu kadın normalde çarşaflı değil, iyi bir oyuncu. Klasik bir CHP'li, AK Partililer Tayyip demez. Artık bu tarz bayatlamış numaraları yemiyoruz."

"SOSYAL MEDYADA OLAYI BÜYÜTEN FETÖ'CÜ"

- Safiye İnci denen provokatör her kimse bilmiyorum ama kesinlikle AK Partili değil. Sosyal medyada olayı büyüten ve özür videosunu ilk paylaşan bu hesap FETÖ'cü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Başsavcılığında sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

28 Şubat dönemi provokasyonlar bugünlerde yine kötü senaryolar işletilerek dolaşıma sokulmaya çalışılıyor.

ANITKABİR'DE ATATÜRK'E HAKARET

Şöyle ki, muhazafakâr görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler sıraladığı bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşıyor. Paylaştığı videoda Atatürk'e ağzına geleni söyleyen kişi, Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor.

AMAÇ PROVOKE ETMEK

Belli ki "Erdoğan'a oy verenler Atatürk düşmanıdır" algısı insanların beynine kazınsın diye çekilmiş, kötü bir provokasyon videosu bu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anıtkabir'de çekilen bu provokasyon videosu hakkında soruşturma başlattı ardından da videoyu çeken S.İ. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken başsavcılıktan yapılan açıklamada kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLK PROVOKASYON DEĞİL

Gezi Parkı kalkışması sırasında sosyal medyada servis edilen görüntülerde, müftü eşi olduğunu ve 5 vakit namaz kıldığını iddia eden başı kapalı bir kadın, Başbakan Erdoğan'ı istifaya davet etmişti. Daha sonra görüntülerdeki Gül Taşlı Cenal'in CHP İlçe Başkanı Faruk Celal'in eşi olduğu ve bir dönem Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Basın danışmanlığı kadrosunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada olay olan bu kadın gerçekte kim çıktı?

Adı "Gül Taşlı Cenal", İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu. Bir dönem Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Basın danışmanlığı kadrosunda yer aldı. Çeşitli yayın organlarında muhabirlik, kadın programlarında da yapım asistanlığı yaptı. Gazeteciliği bırakarak Balıkesir'in Burhaniye ilçesine taşınan Gül Taşlı Cenal, bar işletmeciliği yapmaya başladı. 2010 yılında CHP İlçe Başkanı Faruk Celal ile hayatını birleştirdi. Gül Taşlı Cenal Gezi Parkı provokasyonlarında da en ön sıralarda yer almıştı.





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