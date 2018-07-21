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Sınırda yakalanan 2 şüphelisi tutuklandı

'de, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 2 eski öğretmen tutuklandı.

O FETÖcüler Yunanistana kaçarken yakalandı!
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerlerince iki gün önce, 1. Derece 'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan M.K. ve T.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 13:24
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