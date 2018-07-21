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'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltında

Turhal ilçesinde kaybolan 'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı. Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması özel ekiplerin arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Kayıp Evrim soruşturmasında flaş gelişme!

'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki 'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi 'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için , Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", 'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 11:51
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