Kripto FETÖ'cü gazete Yeni Asya'nın, FETÖ'yü aklama çalışmalarının yanı sıra FETÖ'nün izlediği yöntemlerle de finansman toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

KURBAN OYUNU

Müslümanların dini duygularını istismar ederek kendilerine finansman sağlayan ve insanları kullanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöntemleri şimdi örgüt sözcülüğünü üstlenen Yeni Asya tarafından uygulanıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen güruh, insanların duygularını istismar ederek "kurban bağışı" adı altında toplanan paralarla gazeteye finansman sağlamayı amaçladı. Tıpkı bir dönem FETÖ'nün kurduğu ve yönettiği "Kimse Yok Mu Derneği" aracılığı ile insanlardan kurban kesme bahanesi altında topladığı paraları örgüt faaliyetleri için kullanması gibi FETÖ'yü aklama amacıyla yayın politikasını sürdüren sözde gazete Yeni Asya da kurban için toplayacağı paraları kurban kesmek yerine kendi faaliyetleri için kullanacağını açıkladı.

KENDİ İNTERNET SİTELERİNDEN İTİRAF ETTİLER

Kurban için toplanan paralarla kurban kesilmeyeceği kendi ağzıyla itiraf eden Yeni Asya, zekat ve fitreler gibi kurban bağışlarının da neşriyat (yayın) alanında kullanacağını söyledi. Kurban için toplanan paraları kendi kirli emelleri için kullanacak olan Yeni Asya, kurban kesilerek dağıtılması amacıyla bağış yapan Müslümanların iyi niyetini tıpkı FETÖ gibi istismar etmeyi planladı.

SOSYAL MEDYADAN KURBAN ÇAĞRISI

Sosyal medyadan kurban için çağrıda bulunan vatandaşlar, kurban ibadetinin nasıl yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Vatandaşlar FETÖ ve kripto yapısı Yeni Asya gibi yerlere kurbanların kaptırılmaması için uyarılarda bulunara, Kurban Bayramı'nda "Kurbanını kendi ülkende, kendi mahallende, kendi sokağında, kendi evinde, kendin kes" çağrısı yaptı.