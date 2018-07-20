Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır.

İki Bakan Türkiye ve Hollanda'nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir.

Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır.

Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye Dışişleri Bakanına bir mektup göndermiş ve Türk Dışişleri Bakanı Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aramıştır. Bu telefon görüşmesinde iki Bakan Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

Bu doğrultuda, Bakanlar Ankara ve Lahey Büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaşmışlardır. Bakanlar ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaşmışlardır.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:

Bir mektup gönderdiler. Mektup da bizim elimize geçti. İlişkilerin normalleşmesi için mutabakata vardık. Kendileri Türkiye'yi ziyaret edecekler. Hangi adımların atılacağı kararlaştırılacak. Hollanda'daki Türklerin durumu da önemli. Maalesef olumsuz durumlar da ortaya çıktı. Neticede bu ziyaret 1,2 ay içinde gerçekleştirilecek. Mektup geldi ve mektuptan sonra telefonda da görüştük.

Bir sayfalık bir mektuptu. O üzücü olayı geride bırakarak ilişkilerde yeni bir sayfa açma isteğini vurgulayan bir mektuptu. Türkiye-Hollanda işbirliğine vurgu yapan ve o günlere tekrar dönme ve yeni bir sayfa açma isteği vardı.

Telefon görüşmesinde mektubu aldığımı söyledim. Yaşanan olayların tekrar yaşanmaması gerektiğini, böyle bir durumda bizim ilişkilerimizi normalleştirebileceğimizi konuştuk. Ekonomik ilişkilerden tutun da karma ekonomik konsey, istişare toplantıları, terörle mücadele gibi her alanda bir kopma olmuştu. İlişkiler düzelince hangi adımlar atılacak? Büyükelçilerin atanması konusunda da bir mutabakat sağladık.

Daha 5-10 dakika önce görüştük telefonda. Bir prosedür var. Onlar tarafından da sanırım hükümete götürecekler. Kimin gönderileceği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız'ın atamasıyla büyükelçiler gidiyor. Sonuç olarak bir isim veremeyiz ama önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ziyaret bu senenin ikinci yarısında olacak. Tahminen ağustos sonu eylül ayı uygun bir tarih bulunmaya çalışılır.

Geçmiş süreçte bir netice elde edilemedi çünkü o günkü bakan görevinden ayrılmıştı. Yeni bakanla beraber NATO'da da ayak üstü görüştük ve o mektubu gönderdiler. Biz de mektubu aldık ve uygun bulduk, daha sonra da telefonla görüştük.