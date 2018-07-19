Örgüt yöneticisi konumunda bulunan Aslı Efeoğlu'nun, internet üzerinden yürütülen itibarsızlaştırma faaliyetlerini takip ettiği, örgüt içindeki kişilerin sosyal medya hesaplarından örgütün hedefinde bulunan kişilere karalama ve itibarsızlaştırma faaliyetleri çerçevesinde örgüt üyelerinin paylaşımlarını kontrol ettiği, paylaşım yapmayan kişileri uyardığı ve zorla paylaşım yapmalarını sağladığı belirlendi.



Efeoğlu ayrıca paylaşım yapmayanların neden paylaşım yapmadıkları ile ilgili olarak da ifade alan sorumlu imam ve örgüt yöneticisi olduğu belirlendi.

Aslı Efeoğlu'nun tüm cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetten yoksun kılma, şantaj suçlarından sorumlu olduğu tespit edildi.

