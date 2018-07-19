Serviste unutulan Alperen Sakin davasında karar

İzmir'de okul servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada servis şoförü Taner İşgören, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Servis görevlisi Dilara Kamberlere 9 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi açıklama yapan Alperen annesi Buket Sakin, gözyaşlarına tutamayarak adalete güvendiğini söyledi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Alperen'in annesi Buket Sakin, "Ben oğlumu koruyamadım. Nasıl ki Ceylin'in annesi Eylül'ün annesi, yavrularını koruyamadıysa bende koruyamadım. Ki ben oğlumla parklarda oynarken bir adım arkasında düşerse diyen duran bir anne. Ama ben oğlumu emanet ettiğim kişilerden koruyamadım. Alınacak karar emsal olarak hayatımıza girecek. Bundan sonrada benzer davalarda önemli bir etkisi olacaktır" dedi.

"OĞLUM YAŞASAYDI 4 YAŞINDA OLACAKTI"

Oğlunun geçtiğimiz 6 Temmuz'da doğum günü olduğunu ve yaşasaydı 4 yaşına gireceğini gözyaşları içinde anlatan anne Sakin, "Oğlum yaşasaydı 4 yaşında olacaktı. Yaşıtları gibi emziğini bırakacaktı. Doğum gününde mumları üfleyecekti. Kocaman gözleri mutluluktan büyüyecekti. Mumları üfleyemedi. Biz oğlumdan sonra doğum günü kutlayamıyoruz. Bugün çıkacak vicdani kararla bizim evde de o mumlar yanacak. Bugün oyun arkadaşları da burada. Unutmayalım ki o bir melek oyun arkadaşlarının oyunlarına katılamasa da o bizim yanımızda. O sol yanımda. Benim sol yanımı .ok severdi. Sol yanımda uyur, sol yanımı tutar. Biraz sona mahkeme salonunda da koca adam hakimin de sol yanında olacak" ifadelerini kullandı.