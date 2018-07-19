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'nda çıktı

'nda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbulda korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli ve Fatih'ten 15 araçla gelen 60 itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu.

Daha önce tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen binadaki yangın, kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 19:04
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