Emniyet tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.
KEDİCİK OLDU
Ünlü sanatçı Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da kedicik olduğu ortaya çıktı.
Kedicikler arasında yer alan Efeoğlu, bu akşam saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.
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