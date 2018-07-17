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'in yeğeni, davası operasyonunda gözaltına alındı

operasyonunda 'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alındı.

O isim de kedicik çıktı

Emniyet tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu Adnan Oktar davasında gözaltına alındı.

KEDİCİK OLDU

Ünlü sanatçı 'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da kedicik olduğu ortaya çıktı.

arasında yer alan Efeoğlu, bu akşam saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 22:50
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