'MİT kumpası'na yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklandı.
Etiketler: Ali Fuat Yılmazer , MİT , FETÖ , istanbul cumhuriyet başsavcılık terör , örgütlü suçla büro , şubat , Mustafa Gökkılıç , Erol Demirhan , yurt atayün , Fetullah Gülen
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.