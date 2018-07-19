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' kumpası'na yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı

'nün "7 kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklandı.

MİT kumpasına 14 tutuklama!

'nün "7 kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine soruşturma yürütüyor..


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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 20:16
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