Yol Durumu
  1. 'MİT kumpası'na 6 tutuklama!

'den '' açıklaması

,5 yıl önce 'ın kanalı A9 'ye verdiği röportajın yeniden gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Ece Erkenden Adnan Oktar açıklaması
Sunucu , ile aynı ortamda bile bulunmadığını açıklamıştı. Ancak Ece Erken'in A9 'de verdiği röportajda kanal için "Tabii ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti...

'KANALIN MÜDÜRÜ RİCA ETTİ'
Ece Erken bu videonun ortaya çıkmasının ardandan Instastroy'den açıklama yaptı:

Erken, "Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü etti, "Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık" dedi. Söyleneni söyledim. Bundan 5 yıl önce TV'lere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 20:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR