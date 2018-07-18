İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: “Adnan Oktar grubu FETÖ/PDY benzeri yapılanma”

Başsavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 16 sayfalık yazıda; Örgüt lideri Adnan Oktar, örgüt içi konuşmalarda ve A-9 televizyonu kanalındaki programlarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in "Mehdinin", yani kendisinin en büyük yardımcısı ve büyük alim olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekildi. Söz konusu yazıda şöyle denildi.

"ADNAN OKTAR GRUBU FETÖ/PDY BENZERİ YAPILANMA"

"Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı örgüt içerisinde farklı alanlardan sorumlu, sözde imam konumundaki örgüt yöneticileri ve mensuplarınca oluşan FETÖ/PDY benzeri bir yapılanma söz konusudur. (Örneğin imam kardeşler, imam bacılar, adliye imamı, para imamları gibi) Aynı şekilde şahısları ailelerinden kopararak örgüte kazandırma, "infak", "himmet" ve "ecir" adı altında dini duygular sömürülmek suretiyle örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere para toplama konularında da yine FETÖ/PDY terör örgütünün yöntemlerine benzer bir faaliyet stratejisi uygulanmaktadır.

ADNAN OKTAR, FETULLAH GÜLEN'İ YARDIMCISI OLARAK TANIMLADI

"Daha da önemlisi örgüt lideri Adnan Oktar'ın örgüt içi konuşmalarda ve A-9 televizyonu kanalındaki programlarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in "Mehdinin", yani kendisinin en büyük yardımcısı ve büyük alim olduğu yönünde açıklamalar yaptığı, 17-25 Aralık süreci sonrasında dahi bir kısım örgüt mensuplarıyla özel toplantılar yaptığı, önemli ulusal yayın kuruluşlarında, büyük firma ve holdinglerde çalışan bir kısım örgüt mensuplarının FETÖ/PDY yapılanmasına benzer şekilde örgütün faaliyetlerine yararlı istihbarat toplamak için kullandıkları bilinmektedir.

ÖRGÜTÜN FİNANS KAYNAKLARI GLOBAL YAYINCILIK

"Örgüt mensupları ve sempatizanlarından FETÖ benzeri bir yöntemle dini duyguların sömürülmesi suretiyle "infak", "hizmet" ve "ecir" adı altında örgüte para toplandığı, bu paraların Global Yayıncılık isimli örgüte ait şirketin hesabında kitap dağıtımı için gelen para şeklinde gösterildiği, ayrıca önemli örgüt mensupları adına açılan yurt içi ve yurt dışı şirketlerden sürekli örgüte finans kaynağının sağlandığı, önceden hedef olarak seçilip çeşitli zihin yıkama yöntemleriyle örgüt ağına düşürülen varlıklı şahısların da yine din sömürüsü altında mal varlıklarını örgüte aktarmalarının sağlandığı,"

MASAK RAPORUNDA ADNAN OKTAR GRUBUNUN YOLSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

​"5 Haziran 2018 tarihli MASAK raporuna göre örgüt mensupları ve yöneticilerine ait şirketlerin yetkililerinin şirketlerin mal satışlarından elde edilen gelirleri şirkete aktarmadan örgütle bağlantılı şahıslara vermek suretiyle parayı kaynağından uzaklaştırma, banka kredilerini ödemeyerek üçüncü kişilere aktarma, yeni kurulan ticari faaliyetleri olmayan şirket hesaplarına nakit yatırma ve bu hesaplardan para çekme, gayrimenkul edinme ve akabinde gayrimenkulün mülkiyet yapısını sürekli değiştirme veya mülkiyet hakkını paylara bölerek sürekli el değiştirme fiillerinin kara para aklamaya matuf oldukları, örgüte ait Global Yayıncılık firmasına yurt dışı şirketlerden gelen bir kısım transferlerin de yine örgütsel kaynakları gizleme ve aklamaya yönelik işlemler olduğu anlaşılmıştır."

KENAN KIRAN / SABAH



