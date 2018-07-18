İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 59 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen yazıda; "Adnan Oktar" grubunun silahlı suç örgütü olduğunu, örgüt üyesi şüpheli Mert Sucu'nun gözaltı işlemleri sırasında polis memurlarına öldürmeye yönelik tabanca ile ateş ettiğine dikkat çekildi. Başsavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 16 sayfalık yazıda; şöyle denildi: "Adnan Oktar grubunun, sahte kuyumculuk ve sözde can güvenliği gerekçesiyle yasal görünüm adı altında olsa da usulsüz temin edilen tabanca vs. silahlarla örgüt üyelerinin silahlandırıldığı, hatta bu kapsamda 11 Temmuz 2018 günü eş zamanlı yapılan arama el koyma işlemi sürecinde örgüt üyesi şüpheli Mert Sucu'nun usuli işlemleri yapmak amacıyla gelen polis memurlarına öldürmeye yönelik tabanca ile ateş ettiği, bu yönüyle de örgütün silahlı suç örgütü anlaşılmıştır."
KENAN KIRAN / SABAH
KENAN KIRAN / SABAH
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