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'den flaş Kurultay açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı , parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

CHPden flaş Kurultay açıklaması

'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başlamasının ardından CHP'den flaş bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , 'Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı yönünde' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, olağanüstü kurultay için imzaların toplanmaya başlaması hakkında, 'Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı yönünde' dedi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 14:43
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