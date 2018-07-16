CHP'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başlamasının ardından CHP'den flaş bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı yönünde' dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, olağanüstü kurultay için imzaların toplanmaya başlaması hakkında, 'Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı yönünde' dedi.

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