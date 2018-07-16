CHP’de kurultay krizi büyüyor!

CHP eski İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı, Bornova'da bulunan 4'üncü Noter'e giderek, olağanüstü kurultay için imzalarını verdi.
"SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI"
İmza verdikten sonra açıklama yapan Asuman Ali Güven, 24 Haziran seçimleri sonucunda Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığını, kendilerinin ise seçimleri kaybettiklerini söyledi.
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