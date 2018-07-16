Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir.



Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.



Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, CumhurbaşkanıErdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.