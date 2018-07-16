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Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Başkan ile ABD Başkanı arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede NATO zirvesinde konuşulan konuların yanı sıra Suriye'deki görüşmeler de ele alındı. İkili arasındaki görüşme Trump-Putin zirvesinden hemen önce gerçekleşti.

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı arasında bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, CumhurbaşkanıErdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 14:23
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