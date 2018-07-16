ABD Türkiye'ye Patriot satmak istiyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin halihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

"ABD, STRATEJİK İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞU ÜLKELERİ DESTEKLEMEK İSTİYOR"

Tina Kaidanow, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türklere Patriot'a saygı duymalarını anlamayı sağlamaları için ne yapabileceklerini düşündüklerini, ABD'nin stratejik ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini desteklemek istediğini söyledi.