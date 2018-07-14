Diyanet İşleri Başkanlığınca, TRT Diyanet kanalında 2012 yılı arşivlerinde yer alan ve 22 Haziran'da yayımlanan "Tasavvuf Musikisi" isimli programda bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçmesine ilişkin başlatılan idari soruşturmada sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildiği, adli soruşturma sürecinin de devam ettiği bildirildi.

Başkanlık, bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir. Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Başkanlık tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını saptamak üzere derhal harekete geçildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Haziran 2018 tarihinde, yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir."