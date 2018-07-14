Yol Durumu
  1. Teröristlere darbe üstüne darbe!

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üzerinde bir araçta çıktı. Yangına müdahale edilirken, köprü tek taraflı trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araç yangını!

nde bir araç alev alev yandı. Avrupa Yakasından na geçen hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Motordan gelen dumanı gören sürücü araçtan indi. Bir kaç dakika içinde alevler aracın her yanını sardı. Köprü polisi hemen trafiği durdurdu. Araçta patlama ihtimaline karşın güvenlik şeridi oluşturuldu. Sürücü güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 15 dakika yanan araç sebebiyle trafik tamamen durdu.



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a ilk müdahaleyi yarın akşam düzenlenecek 15 Temmuz anması için hazırlık yapan işçiler yaptı. İş makineleriyle yanan aracın üzerine toprak atıldı. İki kepçe toprak da yangını durdurmaya yetmedi. Yangını Anadolu yakasından gelen itfaiye aracı söndürdü. Yangının söndürülmesi ve yanan aracın kaldırılmasının ardından saat 15:40 itibariyle trafik normale döndü.

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 15:57
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