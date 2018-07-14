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Adnan Oktar'ın villasında şoke eden detay

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı. Villanın kamera odasına giren polis binaya 127 kamera yerleştirildiğini tespit etti.

Adnan Oktarın villasında şoke eden detay


İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor.
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 17:16
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