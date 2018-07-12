Yol Durumu
  1. ABD-Oktar ve CHP
  2. Ehliyet, liyakat, dürüstlük…

Kod adı kedicik

ve “kedicikleri”m dediği kadınlar dün gözaltına alındı. Oktar ve ekibine yönelik 30 farklı suçlamadan bazıları şunlardı: Siyasi ve askeri casusluk, cinsel taciz, çocukların cinsel istismarı...



İstanbul Emniyeti, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ile grubuna yönelik düğmeye bastı. Dün İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da operasyon yapıldı. 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 129'u erkek, 106'sı kadındı. Oktar'ın yardımcısı Tarkan Yavaş'ın kaçtığı anlaşıldı. Oktar'ın villasına, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi.
Etiketler: , , , ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR