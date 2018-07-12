Kod adı kedicik

Emniyeti, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ile grubuna yönelik düğmeye bastı. Dün İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da operasyon yapıldı. 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 129'u erkek, 106'sı kadındı. Oktar'ın yardımcısı Tarkan Yavaş'ın kaçtığı anlaşıldı. Oktar'ın villasına, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi.