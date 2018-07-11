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'li 'ın iktidar özlemi

Özel bir televizyon kanalına konuk olan 'li trajikomik açıklamalar yaptı. Altay, babasının bile iktidar göremediğini söyledi.

CHPli Engin Altayın iktidar özlemi
24 Haziran sürecinde 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin yanında yer alarak miting programlarını yapan , alınan seçim yenilgisini değerlendirdi.



Habertürk canlı yayınına konuk olan Altay, meydanların çok iyi gözüktüğünü ancak sandıklara yansımadığını belirtti.

"BABAM 90 YAŞINDA..."


CHP'nin iktidar sorunuyla ilgili gelen soruya da cevap veren Engin Altay, "70 yıllık algıyı, kimi çıkarırsanız çıkarın kıramazsınız. Ben partinin iktidar olmasını istiyorum. Babam , daha iktidar yüzü görmedi adam. CHP, 1950'den sonra hiç iktidar olamadı." diye yakındı.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 09:05
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