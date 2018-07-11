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Adnan Oktar avukatından bunları istedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

Adnan Oktar avukatından bunları istedi

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.

MEYVE SUYU, GÖMLEK VE ÇAMAŞIR İSTEDİ

Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi.

Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.



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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 22:31
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