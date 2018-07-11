Adnan Oktar kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Bu sırada Adnan Oktar'ın özenle taradığı saçlarının bozulduğu objektiflere yansıdı.

POLİSİ GÖRÜNCE SARIYER'E KADAR KAÇTI

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi Çengelköy'deki evinin kapısında gören Adnan Oktar, özel arabasıyla Sarıyer'e kadar kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda Sarıyer'de kıstırılan Oktar, orada yakalanıp gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: ADNAN OKTAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''235 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgüt lideri Adnan Oktar kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Şüphelilerin yakalanma işlemleri devam etmektedir'' denildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Oktar, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" diye konuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis ekipleri tarafından emniyet binasına götürüldü.