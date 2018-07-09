Türkiye'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için İzmir'de 101 pare top atışı yapıldı. Külliye'de yapılan Göreve Başlama Töreni'nde ise Başkan Erdoğan dualarla göreve başladı. Seçim öncesi rakı ve şampanyalarla farklı kutlama planları yapan CHP'li seçmenin hayalleri ise bu görüntülerle suya düştü.



24 Haziran'da tekrar seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin etti. Anıtkabir'e gitti. Ardından Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne giderken kutlamalar devam etti.





İZMİR'DE TOP ATIŞI

Cumhurbaşkanı, Külliye'ye doğru atlı birlikler eşliğinde giderken İzmir Gündoğdu Meydanı'nda da 101 pare top atışı yapıldı.



Ege Ordu Komutanlığına bağlı topçu birlikleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'na yerleştirilen top arabalarından 101 pare atış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın göreve başlaması nedeniyle tören yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptığı sırada İzmir'de de denize doğru 101 pare top atışına başlandı.





TÜRKİYE'NİN İLK BAŞKAN'I RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÖREVİNE DUALARLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı. Başkan Erdoğan törende konuşma yaptı.





Başkan Erdoğan'ın yeni dönem için birbirinden önemli mesajlar verdiği tören, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duası ile devam etti.





101 PARE TOP ATIŞI NEDİR?

101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır. Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı'nı da selamlamış oldu.