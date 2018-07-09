Başkan Erdoğan Külliye'de düzenlenen tarihi törenle yeni sistemin ilk Başkan'ı oldu. Birçok devlet adamının katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan, yeni döneme yönelik birbirinden önemli mesajlar verdi...



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"HAYIRLARA VESİLE EYLE YA RAB"

Burada bizzat bulunarak sevincimizi paylaşan herkesi saygıyla selamlıyorum.

Değerli Meclis başkanları, devlet başkanı yardımcıları değerli ülke temsilciler yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum

Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye, milletimiz, insanlık için hayırlara vesile eyle Ya Rab.





"BİZ 40 YILDIR SİYASETİ ALLAH RIZASI VE MİLLETE HİZMET İÇİN YAPIYORUZ"

Rabbim, milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın.

40 yılı aşkın siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet için yaptık. Efendiliğe değil, milletimize hizmet için geldik.

"MİLLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI, YOLDA KOYMADI"

Hamdolsun, milletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran'da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti.

Bu defa Cumhurbaşkanlığı makamına değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik, Allah bizi milletimize mahcup etmesin.





"SADECE BİZE OY VERENLERİN DEĞİL, 81 MİLYONUN TAMAMININ CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

"OSMANLI'DAN BERİ BU İLK KEZ OLUYOR"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir.

Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa yol ayrımında tercihini darbe veya zorlamalarla değil milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir.

"ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDETEN SİSTEMİ ARTIK GERİDE BIRAKIYORUZ"

Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten sistemi artık geride bırakıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz.





"MİLLETİN, DOĞRUDAN YETKİ VERDİĞİ VE HESAP SORMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU CUMHURBAŞKANI"

Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı, çalışmalarını yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir.

"BİZE DÜŞEN, KAYBETTİĞİMİZ ZAMANI GERİ KAZANMAK İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞMAKTIR"

Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şanlandırmanın sözünü veriyoruz.

Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır.

Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, her birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk.

"BİSMİLLAH DİYEREK ADIMI ATTIK"



Bugün 'Bismillah' diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır.

Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileri gidecektir.

Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir.





"BÜROKRASİ DEĞİL, HİZMET ÜRETEN BİR DEVLET YAPISI İNŞA ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve işbirliği olduğuna inanıyoruz.

Yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız.

Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız.

Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz.

Makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız.

"HER TÜRLÜ HAK VE ÖZGÜRLÜKTEN, TÜM VATANDAŞLARIMIZ YARARLANACAK"



Yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz.

Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız.

"YENİ KABİNE İLK TOPLANTISINI CUMA NAMAZINDAN HEMEN SONRA"



Cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde kılacağımız cuma namazını müteakip kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz.

Tüm alanlarda, milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabasında olacağız.

"O GÜNLER İNŞALLAH BİR DAHA GELMEMEK ÜZERE GERİDE KALMIŞTIR"



Bu ülkede, insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler inşallah bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır.

En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız.





En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır.

101'ER PARE TOP ATIŞI YAPILDI

​Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapıldı. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.



DUALARLA BAŞLADI

Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan, görevine dualarla başladı. Erdoğan'ın tarihi konuşmasından sonra mikrofonu alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni sisteme dualarla "bismillah" dedi...

MİSAFİRLERE ÖZEL BASTIRILAN 1 LİRA HEDİYE EDİLDİ

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.



Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alıyor. Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak ediyor.

TÖRENE 22 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

İHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

Törene katılacaklar arasında, devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanlar olmak üzere toplam 28 ülkeden üst düzey isimin yer alacağı belirtildi.

Buna göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kejman, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Orgeneral Raşid Dostum, Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Özbekistan Ali Meclis Senatosu Başkanı Nigmatilla Yuldşev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Fas Meclis Başkanı Habib El Malki, Belarus Millet Meclisi Cumhuriyet Konsey Başkanı Mihail Misanikovich, Gambiya Ulusal Meclis Başkanı Mariam Jack Denton, Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna Başbakanı Vladimir Grosyman, Kazakistan Başbaşkanı Bakitjan Sagintayev, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Senegal Başbakanı Mahammed Dionne, Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İtalya Eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Almanya Eski Şansölyesi Gerhard Schröder, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Kırım Tatar Türkleri Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu, Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala'nın törende yer alacağı belirtildi.

Öte yandan 6 uluslararası örgütün temsilcisi Agit Genel Sekreteri Thomas Gremınger, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, D-8 Genel Sekreteri Ku Jaafar Ku Shaarı, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseınov ve AB Göç İşleri Komiseri Dımıtrıs Avramopoulos'ın da törene katılacağı kaydedildi.