Mustafa Varank kimdir? Eşi ve çocukları... Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı Mustafa Varank kimdir?

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na Mustafa Varank getirildi. Bu gelişme sonrası Mustafa Varan hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı. Mustafa Varank kimdir?

Yeni kabine açıklandı. Tüm Türkiye yeni kabineye odaklanırken Sanayi ve Kalkınma Bakanlığına Mustafa Varank getirildi. Bu gelişme sonrası Mustafa Varank'ın hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü. Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK'IN KARDEŞİ

Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi'ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti. İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Hayatını bilime adayan Varank, profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.