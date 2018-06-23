seçim leri yaklaştıkça CHP 'nin bazı destekçileri de gerek klavye başında gerekse sokaklarda çirkin yüzünü göstermeye başladılar. Halkı aşağılamak ve hor görmek baba mesleği olan bu zihniyet; gerek yazdıkları yazılar ile gerekse sergiledikleri çirkin tavır ile "katranı kaynatsan olur mu şeker" dedirttiler.Adayları Muharrem İnce 'nin miting alanlarında oy toplama uğruna sempatik tavırlar sergileyip herkese mavi boncuk dağıtarak sözde özgürlük vadettiği CHP zihniyetinin bazı destekçileri, yaklaşan seçimleri kazanma umuduyla çirkin yüzlerini şimdiden göstermeye başladılar.

"AYAKKABI KOKUSU GİDİYOR"

Sosyal medya sayesinde tanınan ve kitap da yazan Pucca adıyla bilinen Selen Pınar Işık, 1 milyon 990 bin kişi tarafından takip edilen Twitter sayfasından Muharrem İnce'nin fraklı fotoğrafını paylaşarak: "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor." notunu düştü.



SAADETLİLER DE DAVETLİ Mİ?

"Ayakkabı kokusunun ülkeyi terk edeceği" ve ellerde şampanya ile kutlama yapılacak olan davete vatandaşlar sosyal medyadan "Saadetliler de davetli mi" şeklinde tepki gösterdi. Zira bugün bu aşağılık hakaretlere imza atan malum zihniyetin babaları da geçmişte "irtica" yalanları altında gerek Saadet Partili gerekse diğer partilere gönül veren mütedeyyin insanlara zulmetmiş ve sözde "laiklik elden gidiyor" bahanesiyle birçoğunu terörist ve vatan haini ilan etmişti.. Bugün ise Saadet Partisi'nin bu malum zihniyetle içinde bulunduğu ittifak vatandaşlar tarafından böyle eleştirildi.





HALKI AŞAĞILAMAK GENLERİNDE VAR

Yine aynı zihniyetin kalıntıları bir sokak röportajında CHP'yi yerden yere vuran ve CHP'lilerin laiklik takıntısını "Laiklik elden gidiyeah" sözleriyle ti'ye alarak sosyal medya fenomeni haline gelen Süleyman Çakır'ı aşağılamaya kalktılar.

Seçimlere 2 gün kala Süleyman Çakır'a bir organizasyonda diş fırçası vererek "Ağzını yıka" iması yapanlar, twitter üzerinden de seçmenle dalga geçip aşağılama küstahlığını gösterdiler.







MİZAH DEĞİL ÇİRKİNLİK

Yine ayı zihniyetin sözde özgür ve aydın taraftarları da meydanlarda çirkin hareketleriyle dikkat çekti. Miting alanına büyükçe bir kartona "Boyu değil işlevi, uzun değil ince" yazan kadın taşıdığı bu pankartla yine malum zihniyeti gözler önüne serdi...

KÜFÜRBAZ ADAYIN KÜFÜRBAZ SEÇMENİ

Sosyal medyada gururla paylaştıkları videoda kadeh kaldırıp küfürlü tezahüratlarla yırtınıyorlar. Masalardaki kadınların küfürlere mest içinde eşlik etmeleri de gözlerden kaçmıyor.

Ülkenin Cumhurbaşkanı'na sokak ortasında bu kadar aleni ve galiz bir şekilde edilen küfürler CHP'li zihniyetinin nasıl olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Muharrem İnce'nin İzmir'de düzenlediği miting sonrası soluğu içki masalarında alan CHP'li seçmenler, alkışlar eşliğinde kadın erkek ayırt etmeksizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ettiler. Küfürbaz Cumhurbaşkanı adayının küfürbaz seçmenleri seçim öncesi gerçek yüzlerini gösterdi.