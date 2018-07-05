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İnce kaçırılma iddialarına cevap verdi: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar

'nin seçimlerindeki adayı , 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 'nin yapıldığı gece yaşananlardan dolayı partilileri eleştirdi.

İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar
İnce, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililerle de bir araya geldi.

Seçim gecesi kurgulanan "İnce kaçırıldı" provokasyonuna yönelik daha önce de "ler" diyerek eleştirdiği partilileri hedef alan İnce bu kez de
"İnsanları sokaklara çağırmadın.' diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana 'Gece neden konuşmadı?' diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu. Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan'ı aradım, kutladım. Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin dedim." dedi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 21:11
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