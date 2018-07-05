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500 metreden gemi zırhını başarıyla tahrip etti

'nin envanterini geliştirmek için çalışmalar devam ederken, bir müjdeli haber de 'den geldi. Müsteşarı Demir, Lazer Silahlı'nın testleri başarıyla geçtiğini belirtti. için geliştirilen IŞIN , 500 metreden 22 mm'lik gemi zırh çeliğini başarıyla tahrip etti.

IŞIN Lazer Silahı test edildi

'nin envanterini geliştirmek için çalışmalar devam ederken, bir müjdeli haber de 'den geldi. Müsteşarı Demir, Lazer Silahlı'nın testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

​500 METREDEN BAŞARILI TEST

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, IŞIN 'nın klibini paylaştı.

500 metreden bir test yapıldığını ifade eden Demir, "22 mm'lik gemi zırh çeliğini tahrip etti" dedi.

GELİŞTİRİLME NEDENİ

Sistem 500 metre menzile kadar, mini ve mikro (insansız hava aracı) / İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, meskun mahalde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara ve 200 metre ve üzeri mesafede EYP (el yapımı patlayıcı) ve yol kenarı şüpheli paketlere karşı geliştirildi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 00:23
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