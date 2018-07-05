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MYK'dan İnce'ye cevap

Bugün toplanan Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı 'ye yanıt verdi. Parti sözcüsü "Gündemimizde Kurultay yok, zamanında olacak" dedi.

CHP MYKdan İnceye cevap

'de 'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sona erdi. Toplantıya başkanlık etti. CHP Sözcüsü Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur." dedi.

Tezcan, Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'partinin onursal başkanı ol' teklifine ilişkin, "Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya bu başlık altında bir başkanlığa ihtiyacı yoktur" dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ

Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Ortak hedefler için çalışacağız. Kurultay zamanında yapılacaktır. Yerel seçimlere hazırlanacağız.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir.

Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı mı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir.

İNCE'NİN "ONURSAL BAŞKANLIK" TEKLİFİ

Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya bu başlık altında bir başkanlığa ihtiyacı yoktur.Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik.

MUHARREM İNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar kritik toplantıda ele alındı. Parti içindeki muhalefet, olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 14:25
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