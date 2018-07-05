Bedelli askerlik bekleyen milyonlarca askerlik çağı gelmiş vatandaş 24 Haziran seçimlerinde verilen müjdenin ardından bedelli askerlik sürecinin netleşmesini beklemeye başladı. Kulislere yansıyan bedelli askerlikle ilgili detaylar vatandaşlar arasında heyecan yaratırken, bedelli ile ilgili son müjde de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik ne zaman çıkıyor? Bedelli askerlikte şartlar ne?
Milyonlarca askerlik çağına gelmiş vatandaş gözünü bedelli askerlik haberine çevirdi. Hükümet 24 Haziran seçimleri öncesi bedelli askerlikle ilgili çalışmaların tamamlandığının müjdesini verdi. Başbakan Binali Yıldırım da bugün bedelli askerlikle ilgili bir açıklama yaptı. Peki ama bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlikte ücret ne olacak? Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlikte şartlar neler? Kimler bedelli askerlik yapabilir? Bedelli askerliğe nasıl başvurulur? Bedelli askerlikte son durum ne? İşte bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar...
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Recep Tayyip Erdoğan , Bedelli askerlik
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