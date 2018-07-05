Ana muhalefetteki kavga alevlendi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiysen geri çekileceksin" dedi. Kendisine köstek olan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı gösterdi!
Partililer de imza toplayıp göndermek için el ele verdi. Kemal Bey ise yine ayak diredi! Ne yer'den, ne serden vazgeçti! Sosyal medyada alay konusu haline geldi...
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