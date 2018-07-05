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kaldı

'deki -İnce kavgası komedi haline geldi. Manşeti, vatandaş verdi: Nice yıldızlar Dünya Kupası'na veda etti. 9 maçtır kaybeden   bir türlü gidemedi



Ana muhalefetteki kavga alevlendi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiysen geri çekileceksin" dedi. Kendisine köstek olan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı gösterdi!

​Partililer de imza toplayıp göndermek için el ele verdi. Kemal Bey ise yine ayak diredi! Ne yer'den, ne serden vazgeçti! Sosyal medyada alay konusu haline geldi...
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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