Ana muhalefetteki kavga alevlendi. Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yenildiysen geri çekileceksin" dedi. Kendisine köstek olan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı gösterdi!​Partililer de imza toplayıp göndermek için el ele verdi. Kemal Bey ise yine ayak diredi! Ne yer'den, ne serden vazgeçti! Sosyal medyada alay konusu haline geldi...