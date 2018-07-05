Yol Durumu
  1. SGK'da flaş değişiklik! Kanser hastaları...

‘Kanal Edirne’de sona gelindi

‘Kanal Edirne’de sona gelindi

Edirne'de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 99'u tamamlandı.

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 15:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar