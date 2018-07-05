‘Kanal Edirne’de sona gelindi

Edirne'de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 99'u tamamlandı.

