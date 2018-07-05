Edirne'de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 99'u tamamlandı.
‘Kanal Edirne’de sona gelindi
Edirne'de, Yunanistan ile sınır hattını oluşturan ve hemen hemen her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 bin 800 metrelik 'Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 99'u tamamlandı.
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