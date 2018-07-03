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Sözcü kendini yalanladı

Yalan haberde sınır tanımayan Sözcü gazetesi önceki gün 'nden en çok ve 'ye oy çıktığı yalanını söylemişti. Gazete bugünkü haberiyle kendisini yalanladı.

Sözcü kendini yalanladı
Dün Sözcü gazetesine konuşan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Tolga Akalın, Siliviri Cezaevi'nden en çok oyun ve 'ye çıktığını iddia etmişti.

Bu röportajdan yola çıkan Sözcü gazetesi sözleri araştırmadan haber yapıp, 'Silivri'den en çok oy AKP ve HDP çıktı' manşetini atarak birinci sayfadan yayınlamıştı.



YALANLADILAR
Beyaz Gazete'nin haberine göre Sözcü gazetesi sözleri araştırdığı zaman bambaşka bir gerçekle karşılaştı.

Akalın'ın sözlerinin yalan olduğu anlaşılırken, Silivri'de en çok oyun HDP'ye ve CHP'ye çıktığı ortaya çıktı.

Sözcü kendi kendini yalanlarken, Silivri'de çıkan oy oranlarını gazetesinde yer verdi.

Dünkü haber birinci sayfada yer alırken, gerçek oy oranlarına arka sayfalarda yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.



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  • 03 Temmuz 2018, Salı 14:13
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