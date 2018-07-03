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  1. Sözcü kendini yalanladı

'ye cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e konuşan için ağır hakaretlerde bulunmuş, Özdil'e "şerefsiz oğlu şerefsiz" demişti. Yılmaz Özdil bugünkü köşesinden İnce'ye cevap verdi.

Yılmaz Özdil Muharrem İnceye cevap verdi
, 24 Haziran lerinde sandıktan zaferle çıktı.

Millet, tercihini Erdoğan'dan yana kullanarak 'nin cumhurbaşkanı adayı 'yi sandığa gömdü.

Seçimleri kaybeden Muharrem İnce son günlerde oldukça kızgın.

Hürriyet gazetesine verdiği röportajda 'e "Şerefsiz oğlu şerefsiz" diye seslenen İnce'ye, Sözcü yazarından cevap geldi.

"KAZANDIĞINDA NELER OLACAKTI"
Muharrem İnce'nin sözlerini değerlenidren Özdil, "Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan." diye
yazdı.

"BABAM ŞEREFSİZSE..."
Sözcü yazarı, Muharrem İnce'nin babasının cenazesine geldiğini de hatırlatarak "Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?" diye sordu.



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  • 03 Temmuz 2018, Salı 14:19
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