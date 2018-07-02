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Sözcü'nün 'Silivri' yalanı elinde patadı

Sahibi firarisi olan Sözcü gazetesi yalanlarına devam ediyor. Gazete bugünkü manşetinde "Silivri'den en çok oy ve 'ye çıktı" ifadelerine yer verdi ama rakamlar öyle demiyor.

Sözcünün Silivri yalanı elinde patadı
Sözcü'nün algı oluşturmak için hazırladığı "Yüzlerce 'cünün tutuklu olduğu Silivri'den en çok oy ve AKP'ye çıktı" başlıklı haberi yalan çıktı.

CEZAEVLERİNDEN CHP VE HDP'YE OY ÇIKTI
24 Haziran'da elde edilen sonuçların sandık sandık ulaşılabilir olması, Sözcü'nün algı çalışmasını ortaya çıkarmış oldu. Sonuçlara göre Silivri'den en çok oy HDP ve 'ye verilmiş durumda.



Örneğin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda HDP oyların yüzde 48.16'sını alırken Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu. 'nin bu sandıkta aldığı oy oranı ise yüzde 2.45'te kaldı.

Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 43.33 ile HDP'nin ilk sırada yer aldığı sandıklardan CHP'ye yüzde 15.25, İyi Parti'ye ise yüzde 9.97 oranında oy çıktı.



Silivri'deki 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise CHP yüzde 31.86 ile ilk sırada çıkarken, HDP'nin burada yüzde 30.27 oy oranına ulaştığı görülüyor. AK Parti'ye söz konusu sandıktan çıkan oy oranı ise yüzde 5.8.


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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 14:55
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