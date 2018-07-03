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Ticaret Odası'na silahlı saldırı

'de henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırı sonucu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaralanırken, yardımcısı ise hayatını kaybetti. Silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

Osmaniye Ticaret Odasına silahlı saldırı

Geçen dönem MHP milletvekilliği yapan 'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçen dönem MHP milletvekiliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 'a silahla ateş etti. Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Osmaniye'de TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

Öte yandan Ersoy'un ilk olarak kaldırıldığı özel hastanenin doktorlarından Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, Hasan Ersoy isimli hastanın bugün 12.15 sularında 112 ekipleri tarafından ateşli silahla yaralanması sonucu kalp ve solunumu durmuş durumda getirildiğini belirterek, "Getirilir getirilmez müdahaleye başladık. Bel altında, sağ ve sol her iki bacakta diz üzeri ve altında birçok giriş çıkış delikleri mevcuttu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastayı 13.00 civarında kaybettik. Olay yerinde çok kan kaybetmişti, geldiğinde kalp ve solunumu yoktu. Yakınlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 13:32
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