Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden FETÖ/PDY tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.
FETÖ'ÜN ALTIN ÇOCUĞU ZEKİ GÜVEN KİMDİR?CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.
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