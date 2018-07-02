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'nün altın çocuğu 'in ölüm sebebi ortaya çıktı!

'nün altın çocuğu olarak tanınan ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan eski İstihbarat Şube Müdürü 'in otopsisindeki ilk bulgular belli oldu. ilk bulgulara göre FETÖ'nün altın çocuğu Zeki Güven'in ölüm sebebi kalp krizi…

Ölüm sebebi belli oldu!
Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde hayatını kaybeden / tutuklusu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü 'in otopsisinin tamamlandığını belirterek, kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsideki ilk bulgulara göre ölüm sebebinin kalp krizi olup, rapor sonucunun beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FETÖ'ÜN ALTIN ÇOCUĞU ZEKİ GÜVEN KİMDİR?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.


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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 18:48
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