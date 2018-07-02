Kara Harp Okulu darbe davasında ara karar

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın bugünkü oturumunda ara karara gidildi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bazı sanıklar hakkındaki talimatla alınan tanık beyanlarını okuyan ve sanıklara söz hakkı veren mahkeme, daha sonra duruşma savcısına bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Mütalaasını açıkalayan duruşma savcısı, tutuksuz yargılananlardan 19 kişinin, dosyaya celse arasında giren beyanlar ile ankesörlü soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgeler göz önüne alındığında sanıkların atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyaya yeni gelen deliller, sanıklar hakkında iddianamede gösterilen suçların alt ve üst sınırları dikkate alınarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuksuz sanıklar Hamdi Man, Osman Torunoğlu, Volkan Aldırmaz, İbrahim Rahman Kurt, Hüseyin Bayrak, Hürkan Mert, Erol Şasi, Duran Baştuhan, Dursun Yıldırım, Nuri Şimşekoğlu, Murat Albayrak, Halis Lütfü Avcı, Halil İbrahim Öztürk, Muhammed Musab Aytekin, Burak Gürbüz, Ertan Erol, Metin Gülenç ve Ramazan Atım'ın üzerlerine atılı suçların niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, dosyaya sonradan gelen tanık beyanları ile ankesörlü soruşturmalara yönelik bilgi ve belgeler nazara alındığında atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması gibi sebeplerle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma yarına ertelendi.