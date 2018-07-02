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Valiliği'nden Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin açıklama

Ağrı Valiliğinden açıklama

Twitter üzerinden açıklama yapan Valiliği şu ifadeleri kullandı: 15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 19:51
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