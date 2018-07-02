Twitter üzerinden açıklama yapan Ağrı Valiliği şu ifadeleri kullandı: 15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun.
Ağrı Valiliği'nden Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin açıklama
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