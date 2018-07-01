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'nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklarından eski İstihbarat Şube Müdürü sanığı yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

FETÖ’nün altın çocuğu cezaevinde ölü bulundu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin ortamında yayınlanmasıyla ilgili, elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'üncü 'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve 'de yakalanan, eski istihbarat müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Zeki Güven, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde uzun süre fifari olarak polis ve adaletten kaçmış geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yakalanmıştı.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 23:09
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