Yol Durumu
  1. Sözcü'nün 'Silivri' yalanı elinde patadı
  2. AK Parti'den Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK tarafından katledilen Bengi'nin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz

Erdoğan, Benginin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süre önce PKK'lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi'nin ailesiyle telefonla görüşerek, aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 14:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar